Россиян предупредили о росте цен на мобильную связь

15.01.2021 | 12:39

Россиян предупредили, что стоимость услуг мобильной связи может увеличиться на 15-16 процентов в 2021 году на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении аналитического агентства Content Review, которое поступило в «Ленту.ру».

По словам руководителя агентства Сергея Половникова, рост цен будет неравномерным: наименьшие изменения произойдут в области базовых услуг, таких как голосовые звонки и интернет, на тарифах нижней ценовой категории подорожают меньше, чем сервисы на тарифах средней и высокой категории. Одновременно операторы сотовой связи будут компенсировать выпадающие из-за коронавируса доходы и дополнительные расходы на различные законодательные инициативы государства с помощью сопутствующих услуг и корпоративных контрактов.

В сентябре прошлого года аналитики предупреждали, что за сентябрь-декабрь стоимость услуг мобильных операторов в России может подорожать на 5-7 процентов. Тогда же эксперты предсказывали, что в 2020 году цена услуг компаний сотовой связи в целом подскочит примерно на 15 процентов. Такой ежегодный рост наблюдался в России с 2014 года, а не только в прошлом году из-за пандемии, отметили тогда эксперты.

Сами телекоммуникационные компании еще в апреле 2020 года рассчитывали, что рост стоимости тарифов по итогам года составит не 15 процентов, а 10 процентов. Однако после начала пандемии они тоже повысили собственные прогнозы.