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В стране и мире

Россиян предупредили о росте цен на мобильную связь

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Россиян предупредили, что стоимость услуг мобильной связи может увеличиться на 15-16 процентов в 2021 году на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении аналитического агентства Content Review, которое поступило в «Ленту.ру».

По словам руководителя агентства Сергея Половникова, рост цен будет неравномерным: наименьшие изменения произойдут в области базовых услуг, таких как голосовые звонки и интернет, на тарифах нижней ценовой категории подорожают меньше, чем сервисы на тарифах средней и высокой категории. Одновременно операторы сотовой связи будут компенсировать выпадающие из-за коронавируса доходы и дополнительные расходы на различные законодательные инициативы государства с помощью сопутствующих услуг и корпоративных контрактов.

В сентябре прошлого года аналитики предупреждали, что за сентябрь-декабрь стоимость услуг мобильных операторов в России может подорожать на 5-7 процентов. Тогда же эксперты предсказывали, что в 2020 году цена услуг компаний сотовой связи в целом подскочит примерно на 15 процентов. Такой ежегодный рост наблюдался в России с 2014 года, а не только в прошлом году из-за пандемии, отметили тогда эксперты.

Сами телекоммуникационные компании еще в апреле 2020 года рассчитывали, что рост стоимости тарифов по итогам года составит не 15 процентов, а 10 процентов. Однако после начала пандемии они тоже повысили собственные прогнозы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Не смешите! Повышают не предупреждая))))

Гость||

А когда о снижении цен предупредят?

Гость||

Гость писал(a):

15.01.2021 12:43|

А когда о снижении цен предупредят?

В этой жизни снизится может только давление, но никак не цены!

Гость||

А как пандемия влияет на сотовую связь?

Гость||

Совок все ругают, а делают по его принципу: спрос рождает цену.

Гость||

Гость писал(a):

А как пандемия влияет на сотовую связь?
Им как и всем бизнесжуликам доходы повысить надо.

Гость||

Ты Дурачок? При чем тут совок? Там наоборот цены начали повышать только перед развалом...Это в скрепной раше цену повышают на всё постоянно...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Россиян предупредили, что стоимость услуг мобильной связи может увеличиться на 15-16 процентов в 2021 году
Так в Пензе можно и на 30 %. Наверно они не знают?

Гость||

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но скоро добавят еще таких полезных санкций, тогда ваще заживем...

Гость||

Просто цены растут на все в пределах инфляции.Ничего страшного.

Гость||

Когда же посадят врага народа Навльного? Все гадит и гадит.

Гость||

Гость писал(a):

Просто цены растут на все в пределах инфляции.Ничего страшного.
при отпевании батюшка спрашивает

-перед смертью покойник потел???

-потел батюшка, потел...

-это хорошо......

Гость||

Гость писал(a):

А когда о снижении цен предупредят?
когда власти, за которых вы голосуете, повысят курс рубля. Но они его почему то только понижают.

Гость||

Гость писал(a):

врага народа Навльного? Все гадит и гадит
щас ищще и байдын падключитца

Гость||

Гость писал(a):

Когда же посадят врага народа Навльного? Все гадит и гадит.
вроде как и снег на Пензу он подослал. одна баба вчорась говорила, када за пенсиий стояли.

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Имя: Гость
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