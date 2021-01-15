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В стране и мире

Россиян предупредили о необходимости привиться после перенесенного COVID-19

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Переболевшим коронавирусом россиянам все равно необходимо делать прививку, ориентировочно через два-три месяца после болезни. Перенесшие заболевание в легкой форме могут вакцинироваться сразу после выздоровления. Об этом РИА Новости рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Человек должен быть полностью выздоровевший, причем выздоровевший лабораторно. Потом он должен просто восстановиться физически», - предупредил он.

Ранее Гинцбург говорил, что некоторые переболевшие COVID-19 могут не носить маски, чтобы уровень антител в их организме постоянно поддерживался за счет экзогенного поступления возможного возбудителя.

До сих пор не определены четкие сроки действия антител, защищающих человека от повторного заражения. По словам начальницы Центра инфекционных болезней Центральной клинической больницы (ЦКБ) Екатерины Трифоновой, иммунитет сохраняется примерно на три месяца. Вирусолог Анатолий Альтштейн говорил о пяти месяцах. Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов отмечал, что тест на антитела желательно делать каждые полтора месяца.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Перенесшие заболевание в легкой форме могут вакцинироваться сразу после выздоровления

Фото зачетное: кто последний? За мной не занимать больше нету. Выкрики из очереди: больше одной прививки в одни руки не выдавать.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

До сих пор не определены четкие сроки действия антител

если антитела не выработались в процессе болезни то как они выработаются от прививки?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Александр Чепурнов отмечал, что тест на антитела желательно делать каждые полтора месяца.
Прививаться тоже каждые полтора месяца?

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
До сих пор не определены четкие сроки действия антител

если антитела не выработались в процессе болезни то как они выработаются от прививки?

Согласен. Профанация и компанейщина чистой воды. ВСЕМ надо поголовно делать сначала углубленный тест на антитела и только после его результатов принимать какие-то решения (самому человеку ессно), вакцинироваться или нет.

Гость||

не я переболел по этому не буду так как у меня организм сам справился с этим ковидом.

Гость||

Тем более такой у услуги в Пензе как анализ на антитела бесплатно непредоставляется.

Гость||

Гость писал(a):

Тем более такой у услуги в Пензе как анализ на антитела бесплатно непредоставляется.
Ну тогда пусть они со своей непонятной прививкой идут в жопу.

Гость||

Значит губернатор должен показать пример и прилюдно привиться! Никакие отговорки не прокатывают! Ждём-с!

Гость||

"Более 20-ти с температурой 39,7. Им выдано по мокрому полотенцу и таблетке парацетамола. Они убивают наших детей!" - последствия вакцинации "Спутником V" призывников в Крыму. Более 20-ти призывников слегли в высокой температурой, а один едва не погиб после обязательной вакцинации российской вакциной "Спутник V" в воинской части № 83576 армии РФ, которая базируется в Крыму"Провакцинировали весь полк. Многие отказывались, но отказ не был принят... У Максима начался отек горла... Сутки в реанимации!.. Вопиющее безобразие! Они просто убивают наших детей!" - рассказывает женщина.

Гость||

Страна, покупающая в Китае одноразовые емкости для мочи, предлагает всему миру закупать свою «вакцину»?

Гость||

Стадо должно послушно идти на убой

Гость||

Гость писал(a):

Александр Чепурнов отмечал, что тест на антитела желательно делать каждые полтора месяца.

Прививаться тоже каждые полтора месяца?

Вроде как антитела существуют не менее 3 месяцев. Так что чаще чем раз в квартал прививаться смысла нет.

Имя: Гость
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