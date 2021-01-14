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В стране и мире

В России за сутки выявили 24 763 случая заражения коронавирусом

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За последние сутки в России выявлено 24 763 факта заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии увеличилось до 3 495 816, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (5893), Петербурге (3041), Подмосковье (1263). Меньше всего заражений за день произошло в Ненецком (4) и Чукотском (8) автономных округах, в Еврейской области (10).

За 24 часа скончались 570 пациентов с COVID-19, поправились еще почти 28 тысяч. Всего за время эпидемии умерли 63 940 инфицированных, вылечились - 2 882 044.

Рекорд по суточной смертности был достигнут 24 декабря. Тогда скончались 635 больных.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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