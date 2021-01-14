Российский нарколог назвал способ бросить курить за месяц

14.01.2021 | 14:49

Избавиться от курения можно за месяц, если заменить вредную привычку здоровой. Такой способ назвал российский врач-нарколог Алексей Казанцев, передает NEWS.ru.

По словам Казанцева, курение отчасти является ритуалом, совершаемым в определенной обстановке — сразу после пробуждения, по пути на работу, или после еды. При желании покурить сигарету можно заменить на стакан воды, яблоко или леденец.

Медик объяснил, что введение новых привычек в жизнь поможет избавиться от физиологической зависимости от курения примерно за 28 дней. При этом на борьбу с психологической зависимостью может уйти до восьми месяцев.

Казанцев добавил, что можно использовать специальные таблетки или пластыри, которые содержат никотин. Некоторые врачи назначают препараты, которые могут вызывать у пациента отвращение к табаку, тошноту или рвоту при курении. Еще один метод, который назвал Казанцев, — иглорефлексотерапия, при котором специалист воздействует на биологически активные точки тела человека.

С 1 января 2021 года в России вступили в силу новые запреты и ограничения для курильщиков. Стало запрещено курить на объектах здравоохранения и образования, транспорта, торговли, в складских помещениях и на базах, в хлебоприемных пунктах, злаковых массивах, сенокосных угодьях, местах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, а также на объектах производства различных видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участках.