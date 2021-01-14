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В стране и мире

После заморозки цен на сахар и масло в магазинах начался дефицит

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Государственная заморозка цен на сахар и подсолнечное масло привела к тому, что небольшие и средние торговые сети начали ощущать проблемы с поставками, столкнувшись с дефицитом товара. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Источник в одной из розничных компаний объяснил, что производители отказываются продавать продукцию на тех условиях, что обговорены, или игнорируют запросы покупателей.

Совладелец петербургской сети «Реалъ» Александр Мышинский утверждает, что «Русагро» («Русский сахар», «Чайкофский») готово отпускать по установленной властями цене только 30 тонн сахара в квартал. Это в пять раз ниже потребностей продавца, но остальное ему предложили покупать в упаковке с доставкой по цене 43,5 рубля за килограмм. Между тем компании, занимающиеся фасовкой, ставят цены выше 45 рублей, так как они не являются участниками соглашения.

Сеть «Верный» сообщила, что снижение цен от поставщиков в декабре оказалось ниже, чем требовали в правительстве, а кроме того, они прекратили участвовать в торгах. Что касается подсолнечного масла, то производители дешевых марок подняли стоимость до предельной 95 рублей за литр, а более дорогие бренды повысили цены с помощью учета логистики.

Глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин объяснил, что небольшие и средние сети, как правило, покупают товар у дистрибьюторов, которые не являются участниками соглашения. Попытка начать закупать товар непосредственно на заводах провалилась, потому что те готовы обслуживать только крупные сети или же требуют заключать договор поставки. Крупные сети, Metro, «Ашан», X5 Retail Group, не заметили проблем с поставками.

Председатель правления «Союзроссахара» Андрей Бодин привел свою причину дефицита. По его словам, после введения максимальных цен сервисные компании начали скупать товар на склад, чтобы продавать его после завершения соглашения.

Эксперты отмечают, что производители не могут учесть интересы мелких игроков, а чиновники не просчитали трудности, которые возникнут. Если ситуация ухудшится, то условия соглашений о предельных ценах придется переписывать.

На проблему роста цен на ряд базовых продуктов, в том числе сахара и подсолнечного масла, в декабре прошлого года обратил внимание президент страны Владимир Путин. По его мнению, ситуация связана с желанием бизнеса заработать на повышении мировых цен. После этих слов правительство начало готовить соглашение о сдерживании цен.

В итоге предельные цены для розницы были установлены на уровне 46 рублей за килограмм сахара и 110 рублей за литр подсолнечного масла. Соглашение рассчитано на период до 1 апреля 2021 года. В Минпромторге при этом заверяли, что достигнутые договоренности не приведут к дефициту.

Между тем в последнюю неделю декабря рост цен на макароны, которые не попали в соглашение, хотя и на них обращал внимание Путин, ускорился.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Никогда такого не было - и вот опять!

Гость||

До апреля спрятали.

Гость||

Пойду куплю сахару пока есть

Гость||

А где купить яйца по 56р? Губернатор недавно писал что в магазинах видел,вот только не уточнил в каких. Кто нибудь знает?

Гость||

Сегодня у каждого банка в Хабаровске начали собираться очередя граждан, для того что бы сбросить доллары, очередь занимают за сутки до открытия. Люди уже перестали верить в то что к утру доллар будет стоить хотя бы полтинник.

В плюсе остаются те кто хранил накопления в рубле, гречке, и сахаре.

граждане, срочно сбрасывайте доллар ! Можете даже пару долларов сбросить !

Иначе курс зелёной бумажки станет отрицательным и вы не сможете даже спички купить на доллар. Это такая многоходовочка !

Гость||

Поднять вывозные пошлины в два раза. Пусть торгуют дальше.

Гость||

Гость писал(a):

Иначе курс зелёной бумажки станет отрицательным и вы не сможете даже спички купить на доллар. Это такая многоходовочка !
Наверно кто-то доллары нахаляву скупить хочет?

Гость||

Гость писал(a):

Иначе курс зелёной бумажки станет отрицательным и вы не сможете даже спички купить на доллар. Это такая многоходовочка !
Сколько помню бакс всегда рос, а рубль падал. Саудиты сократили добычу жижи на 1 млн. баррелей. Цена скакнула до 56 баксов за бочку. У бензоколонки вырос курс, какая многоходовочка?

Гость||

Невидимый ОРГАН рынка :)

Гость||

Многоходовчка начнётся после 21 января...запасаемся попкорном)))

Гость||

НАДО СРОЧНО СКУПАТЬ СОЛЬ СПИЧКИ, МУКУ, МАСЛО И МАКАРОНЫ!чует мой зад веселуха как в 1917 валит.

через сто лет вернулись в исходную ПОЗИЦИЮ)))))))))))))))

Гость||

Лет на тридцать точно...

Гость||

Гость писал(a):

Иначе курс зелёной бумажки станет отрицательным и вы не сможете даже спички купить на доллар. Это такая многоходовочка !

Сколько помню бакс всегда рос, а рубль падал. Саудиты сократили добычу жижи на 1 млн. баррелей. Цена скакнула до 56 баксов за бочку. У бензоколонки вырос курс, какая многоходовочка?

70% сделок в этом мире совершаются при помощи платежной единицы , так ненавистной россиянам, доллар.

Гость||

Тот кто спрятался в бункер?))

Гость||

пора вводить уже продуктовые карточки и проводить продразверстку.

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Имя: Гость
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