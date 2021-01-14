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В стране и мире

Названа причина отравления более 60 детей в Дагестане

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Роспотребнадзор назвал причину отравления более 60 российских детей в дагестанском городе Буйнакске. По данным службы, инцидент произошел из-за грязной питьевой воды, сообщает в среду, 13 января, РИА Новости.

«При проведении лабораторных исследований в одной пробе водопроводной воды и 12 материалах от больных выделены ДНК бактерии рода шигеллы (лат. Shigella) и кампилобактерии (лат. Campylobacter)», - рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, за последние двое суток в Буйнакске острой кишечной инфекцией заразился 71 человек, в том числе 61 ребенок.

Сейчас проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, добавили в службе. Кроме того, усилен контроль за качеством воды, подаваемой населению города.

Ранее глава города Исламудин Нургудаев предположил, что дети могли отравиться просроченными продуктами из подарочных наборов.

Дети начали поступать в больницы 12 января, их состояние врачи оценивают как средней тяжести. У всех пациентов наблюдается температура, тошнота, рвота и расстройство кишечника. В Буйнакск направлена бригада специалистов Минздрава региона, эпидемиологи и инфекционисты. Следственный комитет и прокуратура начали проверку.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

и что? а детям не объясняли, что нельзя пить воду из крана?

Гость||

Не везде нельзя пить воду из-под крана.

Имя: Гость
Комментарий:

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