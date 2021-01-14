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В стране и мире

Мишустин пообещал сохранить россиянам удаленку навсегда

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Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал сохранить россиянам удаленку и после завершения пандемии коронавируса. Удаленный формат работы останется не только в инновационных отраслях, но и в сфере реального производства. Об этом глава правительства заявил в ходе видеообращения к участникам Гайдаровского форума.

Мишустин сослался на результаты исследования, согласно которым доля дистанционной занятости в период с весны до начала лета 2020 года составила 10-15 процентов. Он напомнил, что специфика удаленки была учтена в поправках в Трудовой кодекс.

По словам премьера, с появлением все новых цифровых технологий дистанционная занятость будет больше развиваться в новых отраслях. Однако она уже затронула и некоторые традиционные сегменты реального производства, которые всегда были «офлайновыми». Мишустин отметил, что дистанционный формат работы - глобальная тенденция, неизбежное изменение рынка труда.

В ходе выступления Мишустин также перечислил приоритеты российского правительства на год. По его словам, перед властями стоит необходимость запустить новый инвестиционный цикл, сохранить бюджетную и долговую устойчивость, разумный уровень заимствований на рынке, а также низкую инфляцию.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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