Минстрой России решил усилить контроль за арендой жилья

14.01.2021 | 13:41

Минстрой России решил усилить контроль за теми, кто сдает квартиры и другое жилье в аренду. Об этом пишут «Известия».

Ожидается, что законопроект ведомства внесут в Госдуму до конца этого года. Документ направлен на повышение прозрачности рынка аренды жилой недвижимости, обеспечение защиты прав арендодателей и арендаторов, рассказали изданию в «Дом.РФ».

Как пояснил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин, мероприятия по развитию рынка арендного жилья включены в паспорт федерального проекта «Жилье». Также планируется запустить информационную систему для учета договоров найма жилья, добавил он.

По его словам, интеграция цифровой платформы с системами ФНС России упростит процесс начисления и уплаты налогов для собственника и поможет вывести арендное жилье из «серой зоны». Это в свою очередь приведет к росту налоговых поступлений.

Управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский отметил, что сейчас примерно 80-90 процентов рынка арендного жилья в стране находится в тени, что означает упущенные доходы налоговой. При этом новые правила могут привести к росту стоимости аренды жилья. Ожидается, что цены вырастут соразмерно налогу - в пределах 13 процентов.

В декабре прошлого года сообщалось, что стоимость аренды жилья в крупных городах России в 2021 году может увеличиться на 8-10 процентов, в Москве - на 15 процентов. По мнению специалистов, росту ставок аренды могут помешать только новые жесткие ограничения из-за коронавируса.