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В стране и мире

Минстрой России решил усилить контроль за арендой жилья

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Минстрой России решил усилить контроль за теми, кто сдает квартиры и другое жилье в аренду. Об этом пишут «Известия».

Ожидается, что законопроект ведомства внесут в Госдуму до конца этого года. Документ направлен на повышение прозрачности рынка аренды жилой недвижимости, обеспечение защиты прав арендодателей и арендаторов, рассказали изданию в «Дом.РФ».

Как пояснил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин, мероприятия по развитию рынка арендного жилья включены в паспорт федерального проекта «Жилье». Также планируется запустить информационную систему для учета договоров найма жилья, добавил он.

По его словам, интеграция цифровой платформы с системами ФНС России упростит процесс начисления и уплаты налогов для собственника и поможет вывести арендное жилье из «серой зоны». Это в свою очередь приведет к росту налоговых поступлений.

Управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский отметил, что сейчас примерно 80-90 процентов рынка арендного жилья в стране находится в тени, что означает упущенные доходы налоговой. При этом новые правила могут привести к росту стоимости аренды жилья. Ожидается, что цены вырастут соразмерно налогу - в пределах 13 процентов.

В декабре прошлого года сообщалось, что стоимость аренды жилья в крупных городах России в 2021 году может увеличиться на 8-10 процентов, в Москве - на 15 процентов. По мнению специалистов, росту ставок аренды могут помешать только новые жесткие ограничения из-за коронавируса.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Очень хорошо. Эти вонючие курящие и шумящие квартиранты давно обрыдли. Пускай платят больше.

Гость||

ДАВНО ПОРА, ПУСТЬ ПЛАТЯТ.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Документ направлен на повышение прозрачности рынка аренды жилой недвижимости, обеспечение защиты прав арендодателей и арендаторов,
глупый бздёж

Гость||

Аренду жилья в жилых домах надо вообще запретить.

Гость||

Гость писал(a):

Аренду жилья в жилых домах надо вообще запретить.
Это точно.

Гость||

Денег не хватает?

Гость||

За аренду пусть усилчют. Хорошо, что они не отличают аренду от наема.

Гость||

Гость писал(a):

За аренду пусть усилчют. Хорошо, что они не отличают аренду от наема.
чо такое наема?

Гость||

Гость писал(a):

чо такое наема?
наёма кэмбл, обезьянка такая есть

Гость||

КОГДА УЧИТЕЛЕЙ-РЕПЕТИТОРОВ ПОПРИЖМУТ? ОБОГАТИЛИСЬ, МАШИН НАПОКУПАЛИ, СТАВИТЬ НЕГДЕ.

Гость||

Какой налог за сдачу квартиры? Я на нее всю жизнь работал,Минстрой мне не помог.Налог за имущество плачу,хорош,поймайте,если сможете.

Гость||

Наконец то...я рада такому нововведению..

Гость||

Гость писал(a):

Какой налог за сдачу квартиры? Я на нее всю жизнь работал,Минстрой мне не помог.Налог за имущество плачу,хорош,поймайте,если сможете.
Поверьте друг мой........ )не поймают вас - наловят других и вынудят "добровольно" подписать явку с повинной.......

Опять же с подставными павликами в Мордоре никогда проблем не было - там их пруд пруди.......

Гость||

Не там ищут ,чудаки,не там.

Гость||

Завистливые стуканут. Типа я на заводе батрачу, а он сдает и налог не платит.

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Имя: Гость
Комментарий:

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