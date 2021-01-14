Сетевое издание|18+|Четверг|14 янв 2021|13:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Снег |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Кассирша за четыре года заменила 10 миллионов рублей на купюры банка приколов

Печать

В Ростове-на-Дону задержали 40-летнюю сотрудницу инкассаторской фирмы, которая за четыре года заменила почти 10 миллионов рублей на билеты банка приколов. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Женщина работала в должности начальника операционной кассы, поэтому имела доступ к наличности, которую перевозит ее фирма. С 2016 года она меняла настоящие деньги на фальшивки. Таким образом, кассирша похитила 9 миллионов 400 тысяч рублей.

Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

28 сентября Салаватский городской суд Республики Башкортостан вынес приговор бывшей кассирше филиала крупного российского банка и ее мужу за хищение 25 миллионов рублей. Луизе Хайруллиной назначили пять лет лишения свободы, ее супругу - шесть лет в колонии общего режима.

В суде установлено, что с сентября 2017-го по май 2019 года кассирша присваивала деньги банка. Она выносила их либо передавала мужу в кассе. Значительную часть из похищенных 25 миллионов рублей муж кассирши проиграл на ставках в букмекерских конторах. В мае 2019 года супруги вместе с двумя несовершеннолетними детьми скрылись и были объявлены в розыск. Семью нашли на съемной квартире в Казани.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Женщина работала в должности начальника операционной кассы, поэтому имела доступ к наличности, которую перевозит ее фирма. С 2016 года она меняла настоящие деньги на фальшивки. Таким образом, кассирша похитила 9 миллионов 400 тысяч рублей.

Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

За 100000 рублей уже была бы в СИЗО.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте