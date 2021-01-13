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В стране и мире

В России вычислили ключевую дату для судьбы курортного сезона 2021 года

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Российские туроператоры вычислили ключевую дату, после которой можно будет судить о судьбе курортного сезона текущего года в условиях пандемии коронавируса. Об этом в эфире РБК-ТВ рассказали глава TUI Россия Тарас Демура и гендиректор TEZ TOUR Воскан Арзуманов, запись эфира доступна на сайте канала.

Так, по мнению Демуры, в 2021 году есть два сценария функционирования туристического рынка: первый подразумевает активную вакцинацию по всему миру и постепенный спад вспышки COVID-19, а второй — медленные темпы или отсутствие эффекта от прививок и очередная потеря сезона с точки зрения путешествий.

«Ключевая дата — 1 марта. Если мы понимаем, что к этому моменту в целом есть серьезная тенденция на улучшение ситуации с коронавирусом, то еще не поздно продать лето. Если серьезных улучшений нет, то минимум половину планов по сезону можно забыть», — заключил эксперт.

В свою очередь Арзуманов заметил, что в настоящее время невозможно спрогнозировать, когда туриндустрия вернется к привычному формату работы. «Но есть понимание, что к весне 2021 года проблемы в туризме, вызванные пандемией коронавируса, никуда не исчезнут», — подчеркнул он.

Специалист напомнил, что для россиян по-прежнему будут открыты некоторые страны мира, которые и ранее были готовы их принимать на своей территории, однако ситуация замерла, поскольку «открытие границ должно быть взаимным».

2 января отечественные туроператоры также сообщили, что в текущем году появится новый вид путешествий — «постковидные». Они будут предназначены для восстановления здоровья переболевших коронавирусом и для профилактики заражения. Такая тенденция сохранится, пока мир не победит COVID-19. В настоящее время цены на подобные программы стартуют от шести тысяч рублей в сутки на человека.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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