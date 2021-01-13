Подсчитаны траты россиян на новогодних праздниках

13.01.2021 | 10:14

Россияне за время новогодних праздников в среднем потратили 20 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Юником 24».

Отмечается, что эта сумма оказалась на четверть меньше прошлогоднего показателя. При этом около 15 процентов россиян превысили распланированный бюджет и намерены воспользоваться кредитами.

Эксперты указали, что снижение расходов связано с общим снижением доходов россиян. Еще одной причиной аналитики назвали то, что многие в этом году отказались от посещения общественных мест и дальних поездок.

25 декабря сообщалось, что россияне в 2021 году решили экономить на еде и отказаться от вредных пищевых привычек. Тогда же выяснилось, что большинство опрошенных не планирует устраивать масштабное новогоднее застолье: 60 процентов опрошенных решили приготовить всего несколько праздничных блюд.

В конце ноября стало известно, что потребительская активность россиян снизилась из-за второй волны пандемии коронавируса. Согласно отчету ЦБ, население решило снова тратить деньги в основном только на еду и лекарства.