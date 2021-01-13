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В стране и мире

Объявлена дата начала массовой вакцинации от коронавируса в России

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Вице-премьер Татьяна Голикова объявила 18 января датой начала массовой вакцинации от коронавируса в России. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 13 января.

«До конца января, то есть для использования населением, поступит 2,1 миллиона доз вакцины, и нам достаточно серьезно нужно будет нарастить прививочную кампанию», - сказала она на совещании с президентом Владимиром Путиным.

В ходе совещания глава государства поручил начать массовую вакцинацию всех россиян. Он поручил правительству подготовить необходимую инфраструктуру. Президент отметил эффективность российской вакцины «Спутник V», а также указал на то, что препарат не требует особых условий транспортировки.

Вакцинация отдельных групп граждан стартовала в России 5 декабря. В первую очередь вакцинировать решили учителей и медицинских работников, позже список дополнялся новыми категориями граждан. Так, 11 января мэр Москвы Сергей Собянин заявил о распространении прививочной кампании на ученых, управленцев и соцработников из некоммерческих организаций.

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе платформы вектора аденовируса человека. В конце декабря Минздрав России одобрил ее применение для вакцинации людей старше 60 лет.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Сектанты в очередь за уколом! Тест на тупость пройден успешно!

Гость||

Начните с себя сначала, а потом всем депутатам сделайте и в Совете Федерации, а потом уже людей вакцинируйте. Эта вакцина еще далека от этапа завершения испытаний. И Вы решили ее на людях испытать???

Гость||

Есть Отчаянные, которые жаждят уколоться, все равно чем. Будут драки в очередях. Где эти прививки делают? Съезжу на этот цирк посмотрю

Гость||

Мы уже сделали. Никакой драки не было.

Гость||

"рады" за вас. А себя ещё больше

Гость||

17:04

Бумадку хоть дали?

Гость||

Бумажку

Гость||

17:15

Вы за пределы страны вообще не выезжаете?

Гость||

Гость писал(a):

Есть Отчаянные, которые жаждят уколоться, все равно чем. Будут драки в очередях. Где эти прививки делают? Съезжу на этот цирк посмотрю
Ты никуда не поедешь, ибо записной болтун. Тебе, тролль, лучше от бла-бла-бла привиться.

На данный момент в России (больше всех в мире) привилось больше полутора миллионов. И если не привьются тутошние пара баранов-троллей, ничего страшного. Ну, сдохнут без вакцины, бывает.

Имя: Гость
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