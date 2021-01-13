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В стране и мире

Дома и землю россиян объединят

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Земля и постройки на ней в России будут считаться единым объектом недвижимости - соответствующие поправки в Гражданский кодекс разработали законодатели. Об этом «Российской газете» сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Как отметил парламентарий, в настоящее время земельный участок и дом на нем - это два разных объекта недвижимости. «Нужно приходить к единству объекта: земля и то, что на ней, будут составлять один объект, с одним кадастровым номером», - пояснил Крашенинников.

По его словам, для оформления единого объекта потребуется меньше документов, чем сегодня, когда отдельно приходится заниматься оформлением дома, отдельно - земли. При этом резких перемен правил не будет, пообещал депутат: поначалу предусматривается одновременное действие и старой (раздельной) системы, и новой, когда дом и земля составляют одно целое. Таким образом, после принятия закона людям не придется куда-либо идти и переоформлять документы на недвижимость. «Массовой перерегистрации или перерасчета налоговых ставок не будет», - подчеркнул Крашенинников.

С января 2021 года для владельцев частных домов в России вступили в силу новые запреты, нацеленные на обеспечение пожарной безопасности. Проживающим в индивидуальном жилье запрещено разводить огонь, в том числе для сжигания мусора и листьев. Также запрещено устраивать свалки горючих отходов в местах общего пользования, прилегающих к жилым домам.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Нужно приходить к единству объекта: земля и то, что на ней, будут составлять один объект, с одним кадастровым номером», - пояснил Крашенинников.
Опять документы переделывать будут? Услуги платные?

Гость||

Домик с окнами в сад, где ждала меня мама, где качала мою по ночам колыбель ..Ну наконец то всё объединят...и сад и дом.

Гость||

А колыбель.. ?

Гость||

Вот теперь действительно пенаты будут родными. А то земля отдельно была, сруб 5 на 7 отдельно, не по-людски было.

Имя: Гость
Комментарий:

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