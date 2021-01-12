В России выявили 22 934 новых случая заражения коронавирусом

12.01.2021 | 12:11

В России за последние сутки выявили 22 934 новых случая заражения коронавирусом. Их общее число с начала пандемии составило 3 448 203. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (5001), Санкт-Петербурге (2731) и Московской области (1083), меньше всего — в Еврейской автономной области (14), Чукотском (2) и Ненецком (1) автономном округах.

За сутки полностью выздоровело 24 755 человек, с начала пандемии общий показатель составляет 2 825 430.

Также зафиксирован 531 летальный исход. За все время умерло 62 804 человека.