В Госдуме задумались о компенсации за незаконное задержание

В Госдуму внесен законопроект о компенсации морального ущерба за незаконное задержание на 48 часов. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Поправки вносятся в Гражданский кодекс (ГК). Объем компенсации в документе не уточняется, его предлагается определять в судебном порядке на основании фактического материального ущерба во время пребывания под стражей.
«Даже незначительное по времени ограничение свободы является вмешательством в свободу и личную неприкосновенность, право на которые охраняется положениями Конституции РФ», — говорится в пояснительной записке.
Автор инициативы, депутат Наталья Костенко отметила, что Конституционный суд признает право граждан требовать компенсации морального вреда после административного задержания, но на практике суды не всегда учитывают позицию КС.
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