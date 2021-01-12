В Госдуме задумались о компенсации за незаконное задержание

12.01.2021 | 16:50

В Госдуму внесен законопроект о компенсации морального ущерба за незаконное задержание на 48 часов. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Поправки вносятся в Гражданский кодекс (ГК). Объем компенсации в документе не уточняется, его предлагается определять в судебном порядке на основании фактического материального ущерба во время пребывания под стражей.

«Даже незначительное по времени ограничение свободы является вмешательством в свободу и личную неприкосновенность, право на которые охраняется положениями Конституции РФ», — говорится в пояснительной записке.

Автор инициативы, депутат Наталья Костенко отметила, что Конституционный суд признает право граждан требовать компенсации морального вреда после административного задержания, но на практике суды не всегда учитывают позицию КС.