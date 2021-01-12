Россиянам спрогнозировали «иссиня-черные» морозы

12.01.2021 | 10:00

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал россиянам в европейской части страны, а также на юге Западной Сибири аномальные «иссиня-черные» морозы. Его слова передает РИА Новости.

Как пояснил синоптик, отрицательные температурные аномалии закрашиваются на карте прогнозов оттенками синего цвета. При этом чем сильнее аномалии, тем гуще цвет, а особенно сильные отклонения отмечаются иссиня-черным цветом. «Можно сказать, что центр европейской России просто посинеет от холода», - отметил он.

В частности, сильные морозы ожидаются в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Уральском федеральных округах, а также на юге Западной Сибири. На этих территориях ожидается температура на семь-десять градусов ниже нормы, а наибольшие холода будут в конце рабочей недели.

Вильфанд отметил, что последний раз такие сильные похолодания наблюдались пять лет назад. «Особенно это необычно для европейской России, потому что уже давно таких холодов не было», - заключил синоптик.