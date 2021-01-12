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В стране и мире

Россиянам спрогнозировали «иссиня-черные» морозы

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал россиянам в европейской части страны, а также на юге Западной Сибири аномальные «иссиня-черные» морозы. Его слова передает РИА Новости.

Как пояснил синоптик, отрицательные температурные аномалии закрашиваются на карте прогнозов оттенками синего цвета. При этом чем сильнее аномалии, тем гуще цвет, а особенно сильные отклонения отмечаются иссиня-черным цветом. «Можно сказать, что центр европейской России просто посинеет от холода», - отметил он.

В частности, сильные морозы ожидаются в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Уральском федеральных округах, а также на юге Западной Сибири. На этих территориях ожидается температура на семь-десять градусов ниже нормы, а наибольшие холода будут в конце рабочей недели.

Вильфанд отметил, что последний раз такие сильные похолодания наблюдались пять лет назад. «Особенно это необычно для европейской России, потому что уже давно таких холодов не было», - заключил синоптик.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

вакцина на его головушку осложнение дало?

Гость||

синий синий иней лег на провода

Гость||

интересно, кто быстрее замерзнет, мы или давно распашаяса и гниющая гейропа с хохлами?

Гость||

Центральный Приволжский - это что за округ?

Гость||

Наступят и количество заболевших простудными заболеваниями ,и обмороженных подскочит чудовищно ,среди безголовой молодежи с их идиотской модой и пантами, а медицина и так буксует в борьбе с ковидом, так что намечается в медицине очередной коллапс. Бывали несколько лет назад морозы под тридцатник и попадались отмороженные "моржи" и "моржихи" без шапок ,с голыми лодыжками в кроссовках.

Гость||

Гость писал(a):

Центральный Приволжский - это что за округ?
Центральный , Приволжский , там же черным по белому написано ,с запятой ,очки вам нужны.)))

Гость||

ну и гиде обещанные в мосве -20

от силы -11-12

хъоть один его прогноз сбылся ?

Имя: Гость
Комментарий:

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