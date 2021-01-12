Сетевое издание|18+|Вторник|12 янв 2021|11:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-14oC
-13oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Просившая о помощи в Twitter во время пожара жительница Екатеринбурга погибла

Печать

Россиянка, просившая о помощи в соцсети Twitter во время пожара в многоэтажном доме в Екатеринбурге, а также ее дочка погибли. Об этом сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых, передает РИА Новости.

Как сообщил Горелых, девочка Вера 2013 года рождения умерла по дороге в больницу. «К сожалению, погибла и ее мама по имени Наталья, 1982 года рождения», - добавил он.

Во время пожара жительница Екатеринбурга звала на помощь через Twitter. «Помогите. Горим. Вызовите пожарных. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся. Девятый этаж, умираем», - успела написать она.

Пожар начался на втором этаже девятиэтажного жилого дома в ночь на 12 января в микрорайоне ЖБИ. В результате погибли восемь человек. По предварительным данным, в квартире, где произошло возгорание, умер один человек, еще двое погибли на лестничной клетке. Остальные пять погибших - жители верхних этажей, они отравились продуктами горения.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Вот оно поколение,гаджетов и интернета,написать в твиттер смогла,а набрать 112 или 101 видимо было трудно

Гость||

А селфи она не успела выложить в Твиттер?

Гость||

Вот оно поколение!!! Ни грамма сочувствия к погибшим!

Гость||

Скоро и роженицы,вместо звонка в скорую,сначала селфи с 20 сторон,выложит, потом будет на форуме спрашивать совет.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте