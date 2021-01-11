В России подготовят новые требования к сигаретам

11.01.2021 | 09:50

МЧС России вместе с Минздравом подготовят новые требования к сигаретам. Об этом рассказал ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

По его словам, сейчас прорабатывается стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими. «Это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению», - пояснил представитель МЧС.

Он выразил надежду, что соответствующий стандарт будет утвержден в России через два года.

В декабре прошлого года зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил, что в России минимальная цена пачки сигарет после принятия нового закона составит примерно 106 рублей. Новые нормы должны вступить в силу 1 апреля. Переходный период продлится три месяца, за это время можно будет успеть продать купленные ранее сигареты по другой цене. Она должна быть не ниже максимальной среди тех, что оказались ниже новой минимальной, но при этом не ниже минимальной, действующей в момент реализации.