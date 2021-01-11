Сетевое издание|18+|Понедельник|11 янв 2021|10:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-12oC
Завтра | Снег |
 

В стране и мире

В России подготовят новые требования к сигаретам

Печать

МЧС России вместе с Минздравом подготовят новые требования к сигаретам. Об этом рассказал ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

По его словам, сейчас прорабатывается стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими. «Это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению», - пояснил представитель МЧС.

Он выразил надежду, что соответствующий стандарт будет утвержден в России через два года.

В декабре прошлого года зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил, что в России минимальная цена пачки сигарет после принятия нового закона составит примерно 106 рублей. Новые нормы должны вступить в силу 1 апреля. Переходный период продлится три месяца, за это время можно будет успеть продать купленные ранее сигареты по другой цене. Она должна быть не ниже максимальной среди тех, что оказались ниже новой минимальной, но при этом не ниже минимальной, действующей в момент реализации.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте