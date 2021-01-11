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В стране и мире

Стало известно о желании японцев отменить летнюю Олимпиаду

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Больше 80 процентов японцев хотят вновь перенести или вовсе отменить летние Олимпийские игры в Токио, отложенные на лето 2021 года из-за пандемии COVID-19. Об этом стало известно из опроса, проведенного агентством Киодо.

В частности, 35,3 процента опрошенных призвали к отмене Олимпиады в Токио. Еще 44,8 процента заявили, что игры должны быть снова отложены. Уточняется, что желание граждан отказаться от проведения Олимпиады вызвано ростом заболеваемости COVID-19.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Японии превысило 290 тысяч. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 3855 человек.

В сентябре японский министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото призвала любой ценой провести летние Игры в Токио. Хасимото подчеркнула, что к подготовке Олимпиады значительные усилия приложили как спортсмены, так и организаторы.

О том, что летняя Олимпиада-2020 отложена до 2021 года из-за пандемии коронавируса, стало известно 24 марта. Директор организационного комитета Игр Харуюки Такахаси допустил возможность повторного переноса Олимпийских игр. При этом он подчеркнул, что полностью отменять Игры нельзя, так как это нанесет огромный удар по экономике Японии и мира.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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