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В стране и мире

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

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Следующие длинные выходные ждут россиян в конце февраля. Об этом гражданам напомнили РИА Новости.

Выходные дни будут связаны с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля. На последнюю неделю месяца выпадут всего три рабочих дня - 24-26 февраля. Предшествовать сокращенной неделе будет шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля включительно. На субботу, в частности, перенесен рабочий понедельник, 22 февраля.

Ранее в Роструде рассказали, что у россиян в 2021 году будет семь сокращенных рабочих недель. Помимо отдыха в честь 23 Февраля, граждане будут отдыхать по случаю 8 Марта, майских праздников, Дня России 12 июня и Дня народного единства 4 ноября. Последняя рабочая неделя перед Новым годом тоже будет укорочена.

В октябре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил производственный календарь на 2021 год. Официально 31 декабря утверждено выходным днем.

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Источник — lenta.ru
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