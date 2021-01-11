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В стране и мире

Российских водителей собрались наказывать жестче

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Проект нового Кодекса об административных нарушениях (КоАП) собрались дополнить нормами, которые сделают жестче санкции для нарушивших правила водителей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей Минюста.

В последней редакции законопроекта предлагается отбирать у автомобилиста права на срок до полутора лет, если в течение года он совершил три грубых нарушения ПДД. Например, проехал на красный свет, выехал на встречную полосу, превысил скорость на 60 километров в час. К этим трем нарушениям не будут причисляться те, что были зафиксированы дорожными камерами наблюдения.

На три года можно лишиться прав за пьяное вождение с ребенком в салоне. Сейчас за езду в нетрезвом виде наказывают штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на срок до двух лет.

Для водителей без полиса ОСАГО также придумали новые ограничения. Так, автовладелец будет штрафоваться на 800 рублей в день, если камеры зафиксируют передвижение его машины. В Минюсте отметили, что при желании полис можно оформить за 24 часа.

Издание указывает, что в Москве тестировать систему автоматического наказания за отсутствие ОСАГО начали в августе 2019 года. Тогда россиянам в течение нескольких месяцев рассылали письма-уведомления без штрафов.

Новые санкции предусмотрены для пьяных пользователей электросамокатов, моноколес и гироскутеров, которые по нынешним правилам приравниваются к пешеходам. Для них использование гаджетов в пьяном виде будет считаться грубым нарушением, за которое полагается штраф без скидки.

Правительство утвердило концепцию нового кодекса в июне 2019 года. Он должен был вступить в силу 1 января 2021 года, но из-за трудностей с разработкой пока даже не внесен на рассмотрение в правительство.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

за агрессивный стиль штрафовать и лишать надо

Гость||

за то что водитель мажор, сразу надо права отнимать. а то они думают, что в фильме Форсаж учавствуют

Имя: Гость
Комментарий:

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