Сетевое издание|18+|Понедельник|11 янв 2021|12:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-12oC
Завтра | Снег |
 

В стране и мире

России предрекли падение цен на жилье

Печать

В 2021 году российский рынок недвижимости ждет охлаждение — даже если Центробанк продолжит снижать ключевую ставку и будет продлена программа льготной ипотеки под 6,5 процента годовых. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на прогнозы экспертов.

По мнению специалистов, стагнация на рынке жилья будет продолжаться в течение года, а цены на квадратные метры упадут на 5-10 процентов — преимущественно за счет увеличения скидок и популяризации торга. Стоимость наиболее ликвидных объектов вообще может не снизиться. Возобновление роста цен ожидается не ранее 2022 года.

Некоторые эксперты предрекают, что в течение 2021 года цены на рынке жилья будут оставаться примерно на том же уровне, что и сейчас. Потенциал для их роста исчерпан, подчеркивают они. Менее вероятный прогноз — колебания цен в диапазоне от минус 5 до плюс 5 процентов.

В конце минувшего декабря риелторы опровергли прогнозы о росте цен на жилье в России в 2021 году. В ходе соответствующего опроса 45 процентов из них заявили, что рынок недвижимости ждет стагнация. Брокеры отметили, что рынок исчерпал возможности для роста, а спрос будет сокращаться из-за выросших в 2020-м цен. В снижение цен и дальнейшую рецессию рынка верят 15 процентов риелторов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Глядя на фото выше почему то становится невыносимо гоустно...... ) от мысли о том что возможно чья то вся жизнь пройдет в одном из тесных помещений этих тусклых бетонных коробок......

Гость||

Точно

Гость||

Гость писал(a):

Глядя на фото выше почему то становится невыносимо гоустно...... ) от мысли о том что возможно чья то вся жизнь пройдет в одном из тесных помещений этих тусклых бетонных коробок......
Будет новых зим и вёсен карусель

проплывать неоднократно мимо нас.

Будут петь вокруг.Стареть.Стелить постель

и ждать.Бог даст.. (с)

Гость||

Ждем-с выставления на торги арестованных квартир за неуплату по ипотеке и других платежей.

Гость||

Да, и наверняка даже , вы как в воду смотрите ...мы того же мнения. И плюс спрос не возобновится минимум 5лет, а то они там тешат себя мыслью о будущих прибылях, долго ждать придётся господа застройщики. Вирус это вам не трали-вали ещё покажет свои железные зубы ..вгонит в долги, в неплатежи, в безработицу.

Гость||

Гость писал(a):

возможно чья то вся жизнь пройдет в одном из тесных помещений этих тусклых бетонных коробок......
Грустно становится, когда видишь, что взяли двушку в ипотеку, а дети у них разнополые... Трутся друг о друга в общем, а платить еще ого-го, до внуков, если дети, быстрее осознав жизнь в этой халупе, вообще захотят плодиться. Вот что, товарищи.

Гость||

у приятеля такая ситуация. только у него ипотеки нет, но новое жилье он купить не в силах, а дети уже взрослые. Он им в соседнем подъезде квартиру снял и переселил старшего ребенка туда.

Гость||

потому и рождаемость падает

Гость||

Потому что задрали цены. Вот и будут сами в них жить в итоге. Все,кому надо, уже нарожались и затарились.

Гость||

Гость писал(a):

Он им в соседнем подъезде квартиру снял
Тоже не выход содержать тетю и отстегивать ей по сотне в год. Очень жирно.

Гость||

Не волнуйтесь тётя, дядя на работе, а не с кем нито в кино ..

Гость||

А какая замечательная планировка, какая слышимость, сколько калорий уйдет на все эти домофоны и видеофоны, квест - добраться и похудеть. Гамаки во дворе человейника это вообще класс. Так и вижу, как наши деревенские ипотечники гамачат в них летом во дворе всем подъездом.

Гость||

Гость писал(a):

не про Квартет ли речь?
Не в курсе названий, в гостях были недавно в человейнике. Поржали. Хотели себе, но передумали.

Гость||

Гость писал(a):

Не в курсе названий, в гостях были недавно в человейнике. Поржали. Хотели себе, но передумали.
ну и правильно!

Гость||

И бабуля-швейцарка на ресепшоне, еще ей плати. Дедулю не хватает еще, чтоб дверь открывал и в ракете проверял.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте