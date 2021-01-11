Четыре человека погибли в аварии с колонной военных автобусов в Подмосковье

11.01.2021 | 16:30

Появились данные о еще двух погибших в результате ДТП с военной колонной в Подмосковье, число погибших выросло до четырех. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

Между тем ТАСС сообщает о трех погибших.

Пострадали по меньшей мере шесть человек. Как сообщает РИА Новости, все погибшие и пострадавшие, по предварительным данным, — военнослужащие.

Авария произошла на Новорижском шоссе в городском округе Красногорск. На трассе М-9 при повороте на деревню Глухово самосвал въехал в четыре военных автобуса.

Среди вероятных причин ДТП указывается человеческий фактор: водитель грузовика не справился с управлением.

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, движение в районе аварии серьезно затруднено.