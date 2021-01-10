В России ввели новый штраф для автомобилистов

10.01.2021 | 08:15

В России с 10 января вступил в силу новый штраф для автомобилистов, теперь неоплаченный проезд по платным дорогам стал наказуем. Об этом пишет «Российская газета».

Нарушения будут фиксировать автоматические системы фотофиксации. Штраф за нарушение для водителей легковых автомобилей составит 1,5 тысячи рублей, для владельцев грузовиков и автобусов - пять тысяч рублей.

Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях были введены, чтобы заработала безбарьерная система оплаты проезда, установленная на ЦКАД, где не установлены шлагбаумы, а оплата проезда списывается автоматически. Однако штрафовать нарушителей будут не только за движение без оплаты по ЦКАД, но и по другим платным дорогам.

Штраф водителю будет выписан, если он не оплатит проезд в течение пяти дней после фиксации. Но если автолюбитель оплатит его в течение 20 дней с момента получения постановления, то штраф аннулируют. Если же водитель этого не сделает, то у него будет десять дней, чтобы обжаловать штраф и 60 дней, чтобы его оплатить. При этом уплата штрафа не отменяет обязанность оплатить сам проезд по платной дороге.

Ранее российским водителям перечислили новые штрафы и ограничения, вводимые в 2021 году. Так, за опасное вождение россиян могут оштрафовать на пять тысяч рублей. Кроме того, у повторно севших за руль в состоянии алкогольного опьянения водителей могут забрать автомобиль. При этом сейчас за нетрезвое вождение выписывают штраф в размере 30 тысяч рублей и лишают прав сроком до двух лет. В случае, если водитель сел за руль повторно и это привело к ДТП с пострадавшими, нарушителя ждет уголовная статья.