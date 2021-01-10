В России выявили первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса

10.01.2021 | 20:48

У россиянина, вернувшегося из Великобритании, выявлен первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

Попова прокомментировала результаты обследования прилетевших из зарубежной страны жителей России и рассказала, что тест одного из пассажиров показал новую мутацию коронавируса.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове признала более быстрое распространение «британского» штамма коронавируса. Она отметила, что специалисты опираются на репродуктивное число, которое увеличилось с 1,1 до 1,5. При этом способ распространения вируса остался прежним.

Новый штамм коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года, но активно он начал распространяться в декабре. Изменения затронули область белка-«шипа» на поверхности коронавируса, отвечающую за прикрепление к клеткам, расположенным в слизистой легких и ряда других органов.