В России усилили контроль за операциями с наличными

10.01.2021 | 08:18

В России с 10 января вступили в силу новые правила, усиливающие контроль за операциями с наличными. Об этом сообщает ТАСС.

Старший юрист налоговой практики юридической компании Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) Дмитрий Кириллов объяснил, что в целом ограничений стало больше, а сферы, в которых они появились, свидетельствуют о повышенном внимании государства к ним.

В частности, теперь информация о снятии или зачислении наличных на сумму свыше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росинформониторинг. Также контролироваться будут почтовые переводы на сумму, превышающую 100 тысяч рублей, и возврат средств со счетов операторов связи в аналогичном размере.

Вместе с тем вводятся и некоторые послабления. Так, отменяется обязательный контроль за денежными переводами за границу на счет или вклад, открытый на анонимного владельца, и поступление средств с такого счета или вклада. Кроме того, исключен контроль за получением имущества по договору лизинга, контролируется только предоставление такого имущества. При этом лизинговые платежи на сумму свыше 600 тысяч рублей тоже подпадут под контроль.

Ранее в Министерстве финансов объяснили россиянам порядок уплаты налога на доход по вкладам свыше одного миллиона рублей. Налогом будут облагаться не сами банковские вклады, а только проценты по ним. В ведомстве отметили, что при размещении крупных сумм на вкладах с ежемесячной выплатой процентов россияне могут избежать уплаты налогов или снизить их в случае, если доход от депозита распределяется на два или три налоговых периода.