Сетевое издание|18+|Воскресенье|10 янв 2021|14:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Снег |
-12oC
-11oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Спрогнозирован курс доллара и евро на 2021 год

Печать

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко спрогнозировал курс доллара и евро на 2021 год в беседе с РИА Новости.

По его словам, доллар в текущем году будет колебаться в пределах 70-80 рублей, а евро - 82-92 рубля.

Отдельно изучалось изменение спроса клиентов на валюту в течение 2020 года, сказал эксперт. Отмечается, что граждане России чаще продавали, чем покупали доллары и евро - 53 процента против 47 от общего числа операций по обмену валюты.

Тимошенко подчеркнул, что спрос на обмен валюты со стороны населения на протяжении 2020 года от сезона к сезону распределялся достаточно неравномерно. Так, зимой риски замедления мирового экономического спроса из-за коронавирусной инфекции вызвали ослабление рубля. При этом весной была замечена повышенная волатильность в курсах валют.

В декабре директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен спрогнозировал падение курса доллара до 65 рублей. По его словам, рубль недооценен. Эксперт считает, что 2021-й станет годом сырьевых товаров, а у России есть большие мощности, которые принесут ей преимущество. «Торговать парой USD/RUB относительно легко, потому что мы знаем, где остановиться: если два дня закрытие было выше 83 рубля за доллар, надо выходить. Но пока я бы занял длинные позиции по отношению к рублю», - сказал Якобсен.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте