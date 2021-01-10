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В стране и мире

Россиянин едва не утонул на автомойке

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В Южно-Сахалинске местный житель едва не утонул на автомойке. Об этом пишет ASTV.ru.

Как рассказал изданию пострадавший Алексей Баяндин, он заехал на мойку, оставил автомобиль в боксе, вышел с женой оплатить услугу и подождать, пока авто приведут в порядок. У кассы россиянин вспомнил, что телефон оставил в машине. Ему пришлось вернуться за смартфоном, чтобы оплатить услуги. Однако оказавшись в заполненном паром помывочном боксе, мужчина провалился в яму из снежной каши с химикатами. В рот и уши попала ледяная вода.

По словам Алексея, глубина ямы превышала два метра, поэтому достать до дна было невозможно. Мужчина был в теплых рыбацких сапогах, комбинезоне и толстом пуховике, которые мгновенно пропитались водой и начали тянуть его вниз. Выбраться из ямы было очень сложно, но ему помог дайверский опыт.

Россиянин отметил, что заметить опасную ловушку было сложно, а расстояние от входа в бокс до скрытой ямы составляло не более метра, поэтому попасть в нее мог кто угодно. Кроме того, мужчина пожаловался, что мойщик не помог ему выбраться наружу, а управляющий счел его нетрезвым. Кто-то из сотрудников автомойки вызвал сотрудников ДПС. Алексей уехал в мокрой одежде, по пути они его остановили и мужчине пришлось им объяснять произошедшее.

Управляющий автомойкой подтвердил изданию факт инцидента. Он пояснил, что раньше в боксах оказывали услуги по замене масла, поэтому там предусмотрены сервисные ямы. По его словам, уже принято решение их огородить.

Ранее в Тюмени врачам удалось спасти мужчину, который сильно порезался обломками унитаза и едва не погиб от потери крови. Россиянин пошел в туалет, забрался с ногами на унитаз, и тот треснул под ним. Острые осколки впились ему в правое бедро и оставили глубокие раны. Окровавленный тюменец с трудом дошел до соседа, который вызвал ему скорую помощь.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Хорошо не ребёнок, поставили бы раком эту мойку

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