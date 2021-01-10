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В стране и мире

Адвокат назвала способы борьбы с шумными соседями

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Адвокат, эксперт проекта «Слева наПраво» Надежда Ермолаева назвала способы борьбы с шумными соседями в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, шумные соседи - потенциально субъекты гражданской или даже административной ответственности. В случае нарушения тишины следует вызвать полицию.

Также необходимо иметь в виду, что регулирование такого рода общественных отношений является предметом совместного ведения федерального и регионального уровня властей. Поэтому для начала нужно выяснить, какие нормы тишины и покоя установлены в определенном регионе.

Кроме того, существуют отдельные положения, которые регулируют производство шумных и ремонтных работ. Другим важным аспектом является уровень допустимого шума, который исходит от соседей. Для того, чтобы его определить, нужно обратиться к требованиям санитарных норм и правил - максимально допустимый уровень составляет 55 децибел днем и 45 децибел вечером.

Юрист пояснила, что для того, чтобы замерить уровень шума, необходимо обратиться в специальную организацию, аккредитованную на проведение экспертизы уровня шума.

Привлечение жильца к административной ответственности создаст прецедент и для последующего возложения на него обязанности компенсировать моральный вред пострадавшим в порядке гражданского судопроизводства. Также виновник шума должен компенсировать расходы, связанные с замером уровня шума или услугами юриста.

Ранее адвокат, руководитель практики жилищного права и социальных правоотношений НЮС Амулекс Дмитрий Томко назвал способ утихомирить шумных соседей. Так, прежде чем пытаться утихомирить шумных соседей с помощью закона, нужно определиться, в какое ведомство обращаться. Например, если соседи громко делают ремонт, то следует обращаться в органы жилищного надзора. Если соседи антисоциальные, то это уже в ведомстве МВД.

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Источник — lenta.ru
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