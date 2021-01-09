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В стране и мире

В ВОЗ рассказали о сроке получения полной информации о вакцине «Спутник V»

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует получить полные данные о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» к концу января. Об этом заявила помощник генерального директора организации Марианджела Симао, передает ТАСС.

Она отметила, что с октября прошлого года в ВОЗ поступило 13 предложений о добавлении вакцин в список для использования в чрезвычайной ситуации. В этот список, уточнила она, вошли препараты компаний Pfizer/BioNTech и китайской Sinopharm.

Симао пояснила, что оценка этих вакцин со стороны ВОЗ позволяет закупать препараты международным организациям, такими как ЮНИСЕФ.

«Спутник V» была разработана российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стала первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Позднее российский Минздрав зарегистрировал еще один препарат - «ЭпиВакКорона», разработанный центром Роспотребнадзора «Вектор». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

мне не нужно это лекарство

Имя: Гость
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