В Норильске завершились поисковые работы на месте схода лавины

09.01.2021 | 12:31

Спасатели завершили поисковые работы в районе схода лавины на турбазе под Норильском после нахождения тела последнего пропавшего. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Красноярскому краю, пишет «Интерфакс».

В ведомстве уточнили, что в поисках были задействованы около 250 человек: волонтеры, группировка Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС, сотрудники Красноярского авиационно-спасательного центра и спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда. Работы продолжались более суток.

Известно также, что следователи переквалифицировали уголовное дело о гибели и травмировании людей во время схода лавины в Норильске на более тяжкую статью - часть 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ранее стало известно, что под снежной массой обнаружили тело мужчины, а также полуторагодовалого ребенка. До этого спасатели достали из-под снега женщину без признаков жизни и подростка в тяжелом состоянии. Известно, что все погибшие и пострадавший - члены одной семьи.

О сходе лавины в районе горнолыжного курорта в Красноярском крае стало известно вечером 8 января. Она накрыла шесть гостевых домиков, которые не принадлежали комплексу и сдавались внаем. В одном из них находилась семья из четырех человек, в том числе двое детей. Также сообщалось, что два человека выбрались из-под снега самостоятельно, однако получили различные травмы.