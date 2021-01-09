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В стране и мире

Россиянам раскрыли способ восстановить режим после праздников

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Сомнолог раскрыл россиянам способы восстановить режим после новогодних праздников. Слова эксперта приводит агентство «Москва».

Доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова, а также заведующий отделением медицины сна клиники нервных болезней имени Кожевникова университетской клинической больницы №3 Михаил Полуэктов отметил, что проверенных рекомендаций по этому вопросу нет. Однако он посоветовал «помучиться одну ночь перед рабочим днем - то есть поспать поменьше», поскольку на следующий день появится желание лечь пораньше. По словам сомнолога, организм хорошо подстраивается под новый режим даже в результате одной ночи ограниченного сна.

Также он подчеркнул, что люди привыкли не высыпаться в рабочие дни, поэтому недостающие часы сна можно будет «доспать» на ближайших выходных.

Ранее в январе эксперты рассказали о способах восстановления организма после праздников. По словам нейропсихолога Юлии Пуниной, необходимо позволить организму вернуть прежние биологические ритмы. В свою очередь кандидат психологических наук Вадим Мямлин назвал монодиету отличным методом для того, чтобы разгрузить организм после праздников.

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Источник — lenta.ru
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