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В стране и мире

Экономист предупредил о риске кредитного кризиса в 2021 году

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Экономист Константин Селянин предупредил россиян о риске кредитного кризиса в 2021 году. Свои прогнозы он рассказал изданию URA.RU.

По мнению эксперта, трудности могут возникнуть уже в феврале-марте этого года. Он напомнил, что кредитные каникулы закончились еще в ноябре, а динамика долгов, по которым не платят более трех месяцев, растет. «У нас будут сотни, тысячи, если не миллионы людей, которые не смогут обслуживать свои кредиты», - заявил экономист.

Селянин отметил, что в случае ипотечного кредита банки будут забирать залоговое имущество. По его словам, в процесс должно вмешаться государство: в противном случае, все может закончиться «дефолтом ипотечников и отбиранием квартир». Он добавил, что приобретать недвижимость в этом году очень рискованно, и советовал отложить покупку на полгода-год. При этом эксперт спрогнозировал, что цены на жилье не повысятся, а при определенной политике государства могут даже снизиться.

В случае, если решение о покупке первичного жилья все же было принято, сделать это лучше в ближайшие месяцы, отметил вице-президент российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. Эксперт также посоветовал россиянам обратить пристальное внимание на вторичное жилье и не брать объекты в низкой степени готовности.

Ранее риелторы опровергли прогнозы о росте цен на жилье в России в 2021 году. Больше половины риелторского сообщества России считает, что 2021 год для продавцов жилья будет хуже предыдущего. Брокеры отметили, что рынок исчерпал возможности для роста, а спрос будет сокращаться из-за выросших в 2020-м цен.

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Источник — lenta.ru
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