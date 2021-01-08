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В стране и мире

В России за сутки выявили 23 652 новых случая коронавируса

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В России за сутки выявили 23 652 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

С начала пандемии выявлено 3 355 794 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 60 911 летальных исходов, выздоровело 2 731 129 человек.

Наибольший прирост случаев заражения зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Ранее сообщалось, что самым опасным местом с точки зрения вероятности заражения коронавирусом в Москве является транспорт.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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