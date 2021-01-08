Синоптик назвал 2020 год в России самым теплым за всю историю наблюдений

08.01.2021 | 14:01

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал 2020 год в России самым теплым за всю 130-летнюю историю метеонаблюдений. Его слова передает ТАСС.

Как отметил синоптик, рекордные показатели регистрировались на территории всех федеральных округов России, кроме Северо-Кавказского. «Это удивительно, просто редчайший случай», - заявил он.

В частности, среднегодовая температура в Москве за прошедший год оказалась на три градуса выше нормы. «Только представьте, насколько это большой отрыв», - заявил он. Специалист обратил внимание, что обычно этот показатель мало изменчив, и объяснил температурные рекорды глобальным потеплением.

Ранее Роман Вильфанд предупредил россиян о том, что в ближайшие годы из-за изменения климата продолжительность времен года может сильно измениться. Метеоролог также заметил, что сейчас скорость глобального потепления особенно высокая из-за влияния человека.