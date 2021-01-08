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В стране и мире

Россиянам объяснили порядок уплаты налога по вкладам

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В Министерстве финансов объяснили россиянам порядок уплаты налога на доход по вкладам свыше одного миллиона рублей. Об этом пишет Nation News.

Там пояснили, что налогом будут облагаться не сами банковские вклады, а только проценты по ним. В ведомстве отметили, что при размещении крупных сумм на вкладах с ежемесячной выплатой процентов, россияне могут избежать уплаты налогов или снизить их в случае, если доход от депозита распределяется на два или три налоговых периода.

В Минфине указали, что при зачислении процентов на банковский счет для пополнения вклада, доход будет учитываться при обложении налога на доходы физлиц в налоговом периоде, в котором начислили проценты.

С 1 января в России начал действовать закон о налогообложении процентов по вкладам физических лиц свыше одного миллиона рублей. Взымать налог с дохода, полученного в 2021 году, начнут в 2022-м. Проценты с зарплатных счетов не будут облагаться налогом. При этом граждан не обязывают декларировать этот доход, поскольку расчет налога будет происходить автоматически: на основе сведений о суммах выплаченных гражданину процентов.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Кто объяснит повышение капремонта на 30% ?

Гость||

Гость писал(a):

Кто объяснит повышение капремонта на 30% ?
Проезд с 2018 года повысили на 60%.

Гость||

10.43, 10.44, вы же сами голосовали за это.

Имя: Гость
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