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В стране и мире

Россиян предупредили о похолодании после новогодних праздников

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В европейской части России ожидается похолодание после новогодних праздников. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

По его данным, с началом рабочей недели в западных регионах страны понизится температура. Такой прогноз будет актуален для всей европейской части. Резкое ухудшение погоды произойдет 11 января: так, ночью столбики термометров будут показывать до минус 16 градусов, а днем - до минус 13 градусов. Температура окажется на три градуса ниже нормы. На следующий день морозы продолжатся, также увеличится высота сугробов.

Похолодание наступит в связи с прохождением холодного фронта, погода будет облачной и со снегом. В некоторых местах температура опустится до минус 18 градусов, предрек метеоролог.

На юге России также похолодает. Очень теплые температуры для января опустятся на 5-6 градусов 10 января. Тем не менее они лишь приблизятся к норме, но все-таки будут выше нее, а ночные температуры окажутся ниже нуля.

При этом до конца праздников погода будет комфортная, «зимняя в мягком варианте». 8 января синоптики ожидают небольшое потепление до минус 2-4 градусов, 9 января будет минус 6-8 градусов, 10 января - до минус 10. Такие показатели превышают обычные значения.

Ранее Вильфанд назвал 2020 год в России самым теплым за всю 130-летнюю историю метеонаблюдений. Рекордные показатели регистрировались на территории всех федеральных округов России, кроме Северо-Кавказского. В частности, среднегодовая температура в Москве за прошедший год оказалась на три градуса выше нормы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Крещенские морозы, для России это подарок!

Гость||

08.01.2021 10:26|

Крещенские морозы, для России это подарок!

А для Лузгина головная боль, ждём массовый прорыв теплосетей, отключения отопления и горячей воды в связи с морозами!!!!!

Готовьтесь буртасы запасайтесь тёплыми вещами.

Гость||

Но зима пока сиротская, морозов ещё сильных не было, может пронесет как в прошлую зиму, –10°нам за глаза.

Гость||

Морозы как начались в конце ноября, так и продолжаются.

- 10 тоже уже холодно.

Имя: Гость
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