Сетевое издание|18+|Пятница|8 янв 2021|11:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Снег |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Приставы раскрыли способ вычислить обманывающих о зарплате россиян

Печать

Замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП подполковник внутренней службы Дмитрий Желудков раскрыл в беседе с РИА Новости способ вычислить россиян, которые обманывают о своей зарплате.

По его словам, судебные приставы для проверки данных о доходах должников могут запрашивать информацию в отделениях Пенсионного фонда России, налоговой, а также в центрах занятости населения.

Желудков указал, что судебный пристав-исполнитель имеет право проверить доходы должника, в том числе с помощью направления запросов в территориальные отделения Пенсионного фонда, налоговые органы, в центры занятости населения.

Как отметил собеседник агентства, согласно законодательству судебные приставы в том числе имеют право проверить, насколько правильно работодатель удерживает и перечисляет деньги по исполнительным документам в отношении работающих в организации должников.

Ранее Госдуме предложили провести амнистию кредитов в пределах трех миллионов рублей. Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин заявил, что инициатива связана с «затянувшейся чрезвычайной ситуацией в стране». Он подчеркнул, что соответствующее предложение направлено в Госдуму.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Дмитрий Желудков раскрыл в беседе с РИА Новости способ вычислить россиян, которые обманывают о своей зарплате.
ЧИНОВНИКОВ С ОТКАТАМИ ПУСТЬ ВЫЧИСЛЯЮТ!

Гость||

Чиновников нельзя, они неприкасаемые

Гость||

Сами себя вычисляют. Молодцы!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте