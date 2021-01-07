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В стране и мире

Вирусолог назвал идеальный момент для вакцинации от коронавируса

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Идеальный момент для вакцинации от коронавируса для переболевших россиян наступает, когда количество антител снижается до показателей «серой зоны». Такое предположение в беседе с URA.RU озвучил ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.

Эксперт отметил, что производители тестов на антитела к вирусу используют разную шкалу для определения иммунитета, однако уточнил, что у них всех есть показатель под названием «серая зона». «Когда количество антител будет близко к серой зоне, тогда самое подходящее время для вакцинации. Тогда переболевание послужит бустом, такой платформой, после которой прививка даст даже лучшие результаты», — рассказал вирусолог.

Чепурнов подчеркнул, что наличие антител в организме необходимо проверять каждые полтора месяца, так как их число постепенно сокращается. По словам эксперта, лучше не ставить прививку от COVID-19, пока у человека высокий уровень антител. Он заявил, что в данной ситуации она может оказаться неэффективной.

Ранее врач предсказал сроки спада пандемии коронавируса в России. По его словам, текущая волна заражений коронавирусом пойдет на спад в начале весны, после чего таких больших подъемов, как осенью и в декабре, не будет до конца пандемии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

По его словам, текущая волна заражений коронавирусом пойдет на спад в начале весны, после чего таких больших подъемов, как осенью и в декабре, не будет до конца пандемии.
пророк от минздрава?

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