Россиянам дали советы по возвращению в рабочий режим после праздников

07.01.2021 | 10:21

Руководитель сомнологической службы «Унисон», невролог-сомнолог Елена Царева рассказала, как вернуться в рабочий режим после праздников в беседе с РБК.

По ее словам, необходимо начинать с зафиксированного времени подъема. «Желательно сохранить его сразу после Нового года, то есть после празднования встать в то же время, что и обычно — это очень серьезно поможет», — сказала она.

Также специалист посоветовала восполнить дефицит сна с помощью дневного, либо накопить сонливость, что поможет вовремя заснуть ночью. Сомнолог отметила, что на каждый час смещения жизненного биоритма приходится сутки адаптации.

«Пищеварение может меняться: те, кто не высыпается, больше склонны к тому, чтобы переедать вечером вредной пищи», — предупредила Царева.

Ранее врачи посоветовали не засиживаться допоздна накануне работы, а утро первого рабочего дня начать с теплого душа. Также, по их словам, зеленый чай с кусочком шоколада придаст бодрости и поможет запустить работу сосудистой системы. Освежиться поможет преодоление части пути до работы пешком, добавили специалисты.