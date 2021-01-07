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В стране и мире

Конгресс США на фоне беспорядков утвердил избрание Байдена президентом

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Конгресс США на фоне беспорядков утвердил избрание Джо Байдена президентом. Об это сообщает РИА Новости.

Байден набрал более 270 голосов выборщиков.

Заседание Конгресса продолжалось 10 часов. Оно стало одним из самых долгих в истории.

6 января протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и Палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов, согласно которым на президентских выборах победил демократ Джо Байден. Сам Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих. Бывший президент США Барак Обама обвинил Трампа в разжигании насилия.

По последним данным, в ходе протестов погибли четыре человека.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Что собственно и требовалось доказать...... ) так что увы - ватные надежды не оправдались......

Гость||

Да здравствует Конституция Соединённых Штатов!

Нерушимая и легендарная!

Гость||

Дай Бог здоровья!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Бывший президент США Барак Обама обвинил Трампа в разжигании насилия.
А вот это правильно....... ) ибо нефиг......побыл - уйди достойно без истерик и прочих там несоответствующих статусу эмоций

Гость||

Во время народных гуляний в Капитолии наш посол раздавал пирожки? И почему не слышим криков наших либералов о насилии пиндоской полиции? Куда смотрит прогрессивная Эуропа?

Гость||

Гость писал(a):

наш посол
Ваш посол уже посол....... ) догадываетесь куда.......

Гость||

Гость писал(a):

Ваш посол уже посол....... ) догадываетесь куда.......
На Родину вестимо.К родным шишкам медведЯм и помойкам.

Гость||

Ждем мудрой политики и решительных действий.

Гость||

Гость писал(a):

На Родину вестимо.К родным шишкам медведЯм и помойкам.
Так пожелаем же ему счастливого пути...... ) опять же рассуждать о какой то там легитимности в присутствии ватников......

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
наш посол
Ваш посол уже посол....... ) догадываетесь куда.......
Нет, на месте. Но удивлен сильно. Та-ко-го ! даже он не ожидал.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
На Родину вестимо.К родным шишкам медведЯм и помойкам.
Так пожелаем же ему счастливого пути...... ) опять же рассуждать о какой то там легитимности в присутствии ватников......
А Бидон теперь не легитимный и не настоящий.

Гость||

Гость писал(a):

Ждем мудрой политики и решительных действий.
А главное послаблений для въезжающих.Чтобы было как при Бараке.Америке всегда нужны не только приличные ученые,высокотехнологичные специалисты и гениальные изобретатели-но и просто люди желающие хорошо работать за хорошие деньги.

Гость||

Гость писал(a):

А Бидон теперь не легитимный и не настоящий.
Да да - конечно же....... ) вы только пожалуйста успокойтесь и не кричите так громко - а то люди могут подумать будто бы у вас не все дома.......

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Ждем мудрой политики и решительных действий.
А главное послаблений для въезжающих.Чтобы было как при Бараке.Америке всегда нужны не только приличные ученые,высокотехнологичные специалисты и гениальные изобретатели-но и просто люди желающие хорошо работать за хорошие деньги.
Ждите, два идиота.

Гость||

Гость писал(a):

Ждите, два идиота.
А вы наверное хотите предложить нам что то более достойное...... ) например работу за 200 баксов в месяц......

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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