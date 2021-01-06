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В стране и мире

В Госдуме оценили идею амнистии кредитов россиян

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В Госдуме оценили идею об амнистии кредитов. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Валерий Гартунг назвал эту инициативу опасной и нереализуемой. Он указал, что поскольку банки выдают деньги вкладчиков, то в случае принятия закона о прощении долга вклады возвращать будет не из чего.

Об этом же предупредил и глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он также указал на сложности с налогооблажением, которые возникнут после амнистии. Вместо нее Аксаков предложил закрепить в законодательстве понятие о кредитных каникулах, в случае которых речь будет идти не о прощении, а реструктуризации кредитов. Более того, считает парламентарий, такой способ можно было бы оставить на постоянной основе.

Ранее стало известно, что в Госдуму направлено предложение о проведении амнистии кредитов в пределах трех миллионов рублей. По словам председателя ЦК партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина, инициатива связана с «затянувшейся чрезвычайной ситуацией в стране». Позже он добавил, что в госбюджете хватает финансов на погашение долгов россиян. Кроме того, важно принимать во внимание резервные фонды, сказал председатель партии.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Валерий Гартунг назвал эту инициативу опасной и нереализуемой.
гартунг гартунг мать родная

гартунг русская река..

Гость||

Гость писал(a):

гартунг гартунг мать родная

гартунг русская река..

гаолян посадим в поймах

будем жить и не тужить

будем рисовую водку

гнать- и вёдрами глушить

Гость||

очередной мухложук

Гость||

.

Леонид Корнилов

10 сен 2013

ПУТИНТИДА

У глубинки стоптаны ботинки:

Голодранцы – веси, города.

Бедствуют товарищи в глубинке.

Барствуют в столице господа.

Скопище московской подноготной.

Лежбище гниющей головы.

Кучка политических животных

Греется на солнышке Москвы.

Атлантида Крымска и Амура.

У народа – горе через край.

И спасает собственную шкуру

На ТВ кремлёвский дед Мазай.

Сплющив губы канцелярской скрепкой,

Он опять с три короба наврал.

А из Лондона лужковской кепкой

Машет тот, кто всё уже украл.

Власть олигархической заначки.

Государственный чиновный клоп.

А народу – жалкие подачки.

И цветы – Отечеству на гроб.

«Господа», реально вы не правы.

Выбить бы под вами табурет!..

Нет страны, империи, державы,

Потому столицы тоже нет.

Сожраны с рублёвским аппетитом,

Залиты барвихинской слюной.

И цунами мутной путинтиды

Катится над бывшею страной.

И стоит в трагическом бессилье,

Горбясь от бетона и стекла,

Над могилой путинской России,

Как надгробный памятник, Москва.

Гость||

Гость писал(a):

И цунами мутной путинтиды

Катится над бывшею страной.

Лалалала)

Имя: Гость
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