В Госдуме оценили идею амнистии кредитов россиян

06.01.2021 | 11:04

В Госдуме оценили идею об амнистии кредитов. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Валерий Гартунг назвал эту инициативу опасной и нереализуемой. Он указал, что поскольку банки выдают деньги вкладчиков, то в случае принятия закона о прощении долга вклады возвращать будет не из чего.

Об этом же предупредил и глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он также указал на сложности с налогооблажением, которые возникнут после амнистии. Вместо нее Аксаков предложил закрепить в законодательстве понятие о кредитных каникулах, в случае которых речь будет идти не о прощении, а реструктуризации кредитов. Более того, считает парламентарий, такой способ можно было бы оставить на постоянной основе.

Ранее стало известно, что в Госдуму направлено предложение о проведении амнистии кредитов в пределах трех миллионов рублей. По словам председателя ЦК партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина, инициатива связана с «затянувшейся чрезвычайной ситуацией в стране». Позже он добавил, что в госбюджете хватает финансов на погашение долгов россиян. Кроме того, важно принимать во внимание резервные фонды, сказал председатель партии.