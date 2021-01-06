Россияне назвали желаемый размер зарплаты в 2021 году

06.01.2021 | 11:00

Россияне в 2021 году хотят получать зарплату на уровне 158 тысяч рублей, однако ожидания москвичей и петербуржцев превышают этот показатель. О желаемом размере вознаграждения за труд сообщается в исследовании сервиса «Работа.ру», оказавшемся в распоряжении РИА Новости.

Как уточняется, в среднем соотечественники хотели бы получать 158 тысяч рублей в месяц, однако в зависимости от региона размер желаемой зарплаты меняется. Так, москвичи надеются в среднем зарабатывать 175 тысяч рублей, а жители Санкт-Петербурга — 164 тысячи рублей.

В ходе опроса 7 процентов россиян заявили, что согласны зарабатывать до 29 тысяч рублей в 2021 году, 18 процентов хотели бы получать от 30 до 40 тысяч рублей. 24 процента респондентов определили желаемый доход в промежутке от 50 до 69 тысяч рублей, еще 15 процентов соотечественников указали суммы от 70 до 99 тысяч рублей.

Между тем, 17 процентов жителей страны признались, что хотят получать зарплату на уровне 100-149 тысяч рублей, еще 19 процентов отметили, что рассчитывают на выплаты, превышающие 150 тысяч рублей.

Отмечается, что в исследовании участвовали 3 тысячи пользователей сервиса старше 18 лет, проживающих в разных регионах страны.

Ранее россияне назвали главные страхи в 2021 году. Выяснилось, что каждый девятый житель страны больше всего боится, что новый год окажется хуже прошлого.