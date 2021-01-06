Сетевое издание|18+|Среда|6 янв 2021|11:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Снег |
 

В стране и мире

Россияне назвали желаемый размер зарплаты в 2021 году

Печать

Россияне в 2021 году хотят получать зарплату на уровне 158 тысяч рублей, однако ожидания москвичей и петербуржцев превышают этот показатель. О желаемом размере вознаграждения за труд сообщается в исследовании сервиса «Работа.ру», оказавшемся в распоряжении РИА Новости.

Как уточняется, в среднем соотечественники хотели бы получать 158 тысяч рублей в месяц, однако в зависимости от региона размер желаемой зарплаты меняется. Так, москвичи надеются в среднем зарабатывать 175 тысяч рублей, а жители Санкт-Петербурга — 164 тысячи рублей.

В ходе опроса 7 процентов россиян заявили, что согласны зарабатывать до 29 тысяч рублей в 2021 году, 18 процентов хотели бы получать от 30 до 40 тысяч рублей. 24 процента респондентов определили желаемый доход в промежутке от 50 до 69 тысяч рублей, еще 15 процентов соотечественников указали суммы от 70 до 99 тысяч рублей.

Между тем, 17 процентов жителей страны признались, что хотят получать зарплату на уровне 100-149 тысяч рублей, еще 19 процентов отметили, что рассчитывают на выплаты, превышающие 150 тысяч рублей.

Отмечается, что в исследовании участвовали 3 тысячи пользователей сервиса старше 18 лет, проживающих в разных регионах страны.

Ранее россияне назвали главные страхи в 2021 году. Выяснилось, что каждый девятый житель страны больше всего боится, что новый год окажется хуже прошлого.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Продам собрание сочинений Г.Х.Андерсена.

Недорого.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте