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В стране и мире

Путин подписал указ о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями

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Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении фонда «Круг добра», который сосредоточится на помощи детям с орфанными заболеваниями. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно указу, главой фонда был избран основатель первого детского хосписа Александр Ткаченко.

Как уточняет РБК, созданная им организация работает в Санкт-Петербурге с 2010 года.

В документе также указывается, что экспертный совет фонда будет состоять из главных внештатных специалистов министерства здравоохранения России, а также представителей научных, образовательных, общественных, медицинских и религиозных организаций.

О создании «Круга добра» Путин объявил 5 января. Отмечается, что фонд будет пополняться за счет налогов для физических лиц свыше пяти миллионов рублей в год.

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Источник — lenta.ru
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