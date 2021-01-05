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В стране и мире

Определен размер максимального пособия по безработице на 2021 год

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Правительство России приняло решение сохранить размер максимального и минимального пособия по безработице на прежнем уровне. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Таким образом, максимальный размер выплаты составляет 12 130 рублей, а минимальный — 1500 рублей. «При этом первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца — 60% заработка, но не более 5 тысяч рублей»,— уточняется в пояснительной записке.

В марте 2020 года максимальный размер выплаты по безработице увеличили до 12 130 рублей. Мера была принята в рамках поддержки соотечественников в период пандемии COVID-19, позже ее действие было продлено.

Ранее сообщалось, что дистанционный порядок оформления пенсий и пособий в России продлят на 2021 год. Отмечалось, что упрощенный порядок выплат распространят и на граждан, которые выехали на постоянное жительство за пределы страны. Если по итогам следующего года такая мера покажет свою эффективность, то удаленное оформление могут закрепить на постоянной основе.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

размер выплаты по безработице увеличили

Капитализм и безработица едины.

Гость||

Ага минималка 1500 рубчиков

Имя: Гость
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