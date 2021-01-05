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В стране и мире

Эксперты раскрыли оптимальную периодичность смены паролей

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Оптимальная периодичность смены паролей в различных сервисах составляет год. При этом мошенники могут подобрать код, если он состоит из какого-либо слова. Эти подробности в беседе с «Российской газетой» раскрыли эксперты в области кибербезопасности.

«Несмотря на то, что разработчики мобильных приложений теперь все чаще предоставляют различные варианты упрощенной аутентификации, в частности с использованием биометрии, у паролей остается одно важное преимущество — их проще сменить», — поделился руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николай Анисеня.

При этом глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров порекомендовал использовать в качестве кода набор не связанных друг с другом слов. Таким образом злоумышленникам будет сложнее их подобрать.

Ранее ведущий эксперт направления «Информационная безопасность» IT-компании «Крок» Евгений Дружинин перечислил правила составления паролей. По его словам, для каждой учетной записи нужно составлять разные коды из комбинаций чисел и букв, не складывающихся в слова.

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Источник — lenta.ru
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