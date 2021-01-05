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В стране и мире

Девушка умерла из-за сверхурочной работы в 23 года

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В Китае 23-летняя работница электронной коммерции умерла из-за сверхурочной работы. Компания, где она была трудоустроена, подтвердила гибель девушки, однако официальных причин не назвала. Об этом пишет Daily Mail.

Китаянка, работавшая в дисконтном приложении Pin Duo Duo, упала в обморок и скончалась в 1:30 ночи, когда шла домой с работы. «Надеюсь, в раю не будет сверхурочных», — гласил один из ее последних постов в соцсетях.

Данных о том, сколько длилась ее последняя смена, нет. Однако таблоид со ссылкой на Шанхайское издание финансовых новостей утверждает, что работники компании зачастую сидят в офисе с 11 утра до 11 вечера без выходных, тогда как официально смены заканчиваются в 20:00.

Издание отмечает, что сфера электронной коммерции в Китае негласно называется «системой 996 рабочих часов». Это означает, что начальники ожидают от подчиненных нахождения на рабочем месте в течение 12 часов шесть дней в неделю.

В 2019 году основатель и глава китайского интернет-холдинга Alibaba Group, богатейший человек КНР Джек Ма высказался в пользу сверхурочной работы и графика «996». «Работа в таком темпе — огромное благословение», — отметил он, добавив, что не у каждого есть возможность столько работать.

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Источник — lenta.ru
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