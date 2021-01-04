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В стране и мире

В России выявили 23 351 новый случай заражения коронавирусом

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В России за минувшие сутки выявили 23 351 новый случай заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 4 января, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, новых инфицированных обнаружили в 84 регионах страны. Больше всего заражений зафиксировали в Санкт-Петербурге (3657), Москве (3591) и Московской области (1250), меньше всего — в Еврейской автономной области и Костромской области (по 15), в Республике Алтай (12) и Ненецком автономном округе (3). При этом за сутки 21 154 человека полностью выздоровели, еще 482 скончались.

Всего с начала пандемии в России было выявлено 3 260 138 случаев инфицирования. За весь период 2 640 036 человек излечились, 58 988 пациентов умерли.

Ранее в январе инфекционист Евгений Тимаков заявил, что стабилизация ситуации с распространением коронавируса в России можно ожидать к концу февраля. При этом в Москве это может произойти раньше — уже к концу января, считает эксперт.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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