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В стране и мире

Россиянин убил дочь из-за плача

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Житель Крыма убил полуторагодовалую дочь из-за ее плача. Об этом в понедельник, 4 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

3 января правоохранительные органы получили сообщение, что в одном из домов города Бахчисарай обнаружено тело девочки. Приехавшие на место следователи-криминалисты не нашли признаков насильственной смерти, однако результаты медицинской экспертизы показали, что ребенок умер из-за удушения.

Следователям СКР и оперативникам МВД удалось получить явку с повинной от 23-летнего отца погибшей. Выяснилось, что накануне он избил дочку, поставил в угол, а затем убил, чтобы она перестала плакать. Мужчина регулярно напивался и избивал жену с детьми.

Убив дочь, он придумал версию, что она отравилась угарным газом от печного отопления, и заставил супругу подтвердить это, угрожая расправой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Отец покойной девочки задержан.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

А чо сторонники запрета абортов мочат?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Следователям СКР и оперативникам МВД удалось получить явку с повинной от 23-летнего отца погибшей.

Как понять сие повествование? Явка с повинной это цель и задача СК для смягчения приговора? Такую мразь надо расстрелять при том публично, а не оформлять ему явку с повинной. Какова цена человеческой жизни?

Гость||

Гость писал(a):

А чо сторонники запрета абортов мочат?

А, чЁ зубы жмут?

Имя: Гость
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