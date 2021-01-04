Раскрыты масштабы возможной индексации пенсий работающих пенсионеров

04.01.2021 | 15:14

Индексация пенсий работающих пенсионеров, вопрос которой поручено проработать правительству, может коснуться всех девяти миллионов граждан, попадающих под данное определение, или только по категориям. Масштабы возможной индексации раскрыл в беседе с РИА Новости первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Закон об индексации может быть принят обеими палатами парламента до марта, если правительство внесет соответствующие поправки в Госдуму, сказал сенатор. По его словам, на индексацию может потребоваться около девяти миллиардов рублей ежемесячно.

Кремль 4 января обнародовал список поручений президента Владимира Путина, согласно которому правительству дано задание до 1 февраля представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров. Ответственным за данный вопрос назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

29 декабря Путин согласился рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров. Подумать над этим он согласился в ответ на предложение председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова, который попросил президента вернуться к этой теме и, возможно, дать поручения правительству. «Вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения», — прокомментировал Путин.

Правительство Мишустина и Минфин в 2020 году официально высказывались против индексации пенсий работающих пенсионеров. Данный вопрос прорабатывался и в правительстве Дмитрия Медведева в 2018–2019 годах, однако тогдашний кабмин пришел к выводу, что денег на это нет.